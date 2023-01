Esta es la cantante que ha destronado a Shakira con otro tema sobre el desamor Una nueva artista le arrebata el primer puesto a la colombiana con una letra de ruptura y empoderamiento. "Me puedo amar mucho más de lo que tú puedes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de tres días en el número uno con la sesión #53 de Bizarrap, Shakira ha sido desbancada del primer puesto por otra cantante internacional que vivió una mediática ruptura. Lo curioso es que el nuevo tema que reina en Spotify es de otra reconocida artista cuya letra también parece estar dedicada a su expareja. "Me puedo amar mucho más de lo que tú puedes... No quería dejarte, no quería pelear", lee una parte de la canción que ha arrebatado el liderazgo a la colombiana y al Dj argentino. Shakira La artista que ha desbancado a Shakira | Credit: (Photo by Bauer-Griffin/FilmMagic) Se trata de otra mujer empoderada, cuya relación con su exmarido le llevó a varias rupturas y crisis personales que ha ido reflejando a lo largo de su carrera en diferentes melodías. La persona en cuestión es Miley Cyrus y su tema "Flowers", una historia del desamor en pareja, en su caso con Liam Hemsworth, pero también de amor hacia uno mismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de romper un nuevo récord en su carrera con este éxito, la artista de 30 años también ha triunfado con el video clip de la canción, todo un derroche de fuerza, de mensajes y sorpresas. Aunque el mismo ya ha superado los 50 millones de visualizaciones en 6 días en Youtube, en este sentido, no se acerca al éxito en clicks del de Shakira, que ya sobrepasa los 150 millones.

