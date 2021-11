Miley Cyrus aparece toples para mostrar sus nuevos tenis Como buena embajadora de Gucci, la cantante Miley Cyrus ha estado luciendo sus piezas con elegancia y también, por qué no, con un poco de atrevimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miley Cyrus Miley Cyrus | Credit: Miley Cyrus/Instagram Como buena embajadora de Gucci, la cantante Miley Cyrus ha estado luciendo sus piezas con elegancia y también, por qué no, con un poco de atrevimiento. Ahora la exestrella infantil apareció en las redes sociales mostrando unas zapatillas de la marca, pero nada más y nada menos que ¡toples! "El zapato que se vendió solo", escribió Cyrus al compartir fotos en un ropero, donde está colgado el vestido que usó en el desfile Gucci Love Parade, que tuvo lugar esta semana. La cantante aparece en las imágenes en divertidas poses mostrando las zapatillas de Gucci y en una de ellas sale toples, lo que ha hecho reaccionar a sus fans. "¡¡No me canso de esto!!", "¡qué belleza!", "enamorada de ti", le dijeron los seguidores. Al parecer estas fotos fueron tomadas cuando se estaba preparando para el desfile de Gucci, donde usó un vestido de brillos azules y plumas, que hizo lucir espectacular a la estrella pop. En la gala estuvieron presentes personalidades como Billie Eilish, Dakota Johnson y Macaulay Culkin, entre otros. Cyrus, de 28 años, fue seleccionada el pasado junio para ser el rostro del perfume Flora Gorgeous Gardenia de Gucci. En el 2019 también usó lencería de Gucci para promocionar su música, cuando apareció en las páginas de la revista Interview. En esa ocasión, sus fans se sorprendieron con las desenfadadas fotos de la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cyrus es una fiel defensora de la libertad en todos los sentidos, pero más aún de la libertad del cuerpo. Recientemente respondió a los comentarios aparentemente homofóbicos del rapero DaBaby durante el festival musical Rolling Loud 2021 en Miami. "Chicas, si tu vagina huele a agua, levanta tu teléfono celular. Chicos, si no estás chupando pe…e en el estacionamiento, levanta tu teléfono celular", expresó ante la multitud de personas.

