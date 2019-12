Miley Cyrus, Adamari López y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next The Image Direct/The Grosby Group Miley Cyrus saliendo a almorzar con su nuevo novio, Adamari López muy risueña junto a su hija, Michelle Salas regia en un evento de moda en la capital mexicana y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Barriga llena, corazón contento Image zoom The Image Direct/The Grosby Group La cantante Miley Cyrus y su nuevo amor, el modelo Cody Simpson, fueron fotografiados saliendo de un restaurante en Los Ángeles. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Dos gotas de agua Image zoom mezcalent Adamari López muy risueña junto a su pequeña Alaia en la final de la competencia de baile Así se baila de Un nuevo día. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Guapa! Image zoom mezcalent Michelle Salas regia en la presentación de una marca de joyas y accesorios en la capital mexicana. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Gran final Image zoom mezcalent Carmen Villalobos (der.) participó como jurado invitado en la final de Así se baila, la competencia de baile de Un nuevo día (Telemundo). 4 de 10 Applications Ver Todo ¡Foto, foto! Image zoom Mezcalent Ninel Conde acaparó miradas con este modelo plateado en la alfombra de los Premios Bandamax 2019. 5 de 10 Applications Ver Todo La ganadora Image zoom mezcalent Rashel Díaz se coronó como la ganadora de la competencia de baile de Un nuevo día. ¡Felicidades!. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mucha elegancia Image zoom mezcalent Maribel Guardia y Julián Figueroa desfilaron por la alfombra roja de los Premios Bandamax 2019, que reconocen a lo mejor de la música regional mexicana. 7 de 10 Applications Ver Todo Gira exitosa Image zoom Cortesía Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina se reunieron por tercera ocasión para hacer pareja en el escenario con su tour No hay dos sin tres, con el que recorrerán la república mexicana. 8 de 10 Applications Ver Todo Por amor a México Image zoom mezcalent Jorge "Coque" Muñiz, Carlos Cuevas y Rosa Rodríguez, vocalista de Mocedades, anunciaron una gira por la República Mexicana con su espectáculo "Por Amor A México", con la cual visitarán estados como Puebla, Hidalgo, Nuevo León y Coahuila, entre otros. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

