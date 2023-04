Hijos de Shakira no quieren convivir con Clara Chía, novia de su padre Gerard Piqué Milan y Sasha ya viven con su madre Shakira en Estados Unidos; sin embargo, podrán convivir con su padre Gerard PIqué habitualmente, aunque dejaron claro que no desean estar con su novia Clara Chía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Shakira y los hijos que tuvo con Gerard Piqué, Milan y Sasha, de ocho y diez años, respectivamente, se mudaron a Miami, Florida, de Barcelona, España, donde será su residencia permanente. Por ello, se tuvieron que realizar ciertos acuerdos entre la expareja sobre la convivencia de los chicos con su padre. Ahora, se da a conocer que los menores pusieron de condición no tratar con Clara Chía, la actual novia del exfutbolista. "No queremos estar con ella", es como los pequeños se han pronunciado sobre la publirrelacionista, según dio a conocer Jordi Martin, el paparazzi que cubre cada paso de la cantante colombiana desde hace años, en el programa Intrusos (América TV). "Una condición que los chicos le habrían puesto a [Gerard] Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia", agregó "Los nenes no quieren ni ver a Clara [Chía], le han dicho a su padre que no quieren conocerla. 'Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'". Shakira, Pique y sus hijos Credit: James Devaney/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el fotógrafo, se determinaron diversas cuestiones sobre el tiempo que los chiquillos deben pasar con el empresario. "Las condiciones fueron que Shakira tendría la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero diez días al mes, [Gerard] Piqué estará con ellos. Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos,la custodia pasa a ser compartida", explicó Jordi Martin. "Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal". Shakira, Pique y sus hijos Credit: James Devaney/Getty Images Con el tiempo se verá cómo se desarrolla la convivencia entre Milan, Sasha y Gerard Piqué. Mientras tanto, los chicos se adaptan a su nueva vida al lado de Shakira.

