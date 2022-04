El excampeón de boxeo Mike Tyson ataca a golpes a un pasajero en un avión El excampeón de boxeo Mike Tyson respondió con golpes a las aparentes provocaciones de uno de los viajeros en un avión, que supuestamente no dejaba de molestarlo. ¿Cuáles serán las consecuencias? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El excampeón de boxeo Mike Tyson está en el ojo del huracán tras golpear en un avión a otro pasajero que aparentemente no paraba de molestarlo. Según TMZ, Tyson se hartó del constante acoso y hostigamiento del pasajero y acabó reaccionando con los puños. Testigos aseguran que el controversial pugilista de 55 años había intercambiado una plática con el hombre y otros fans en el aeropuerto de San Francisco, CA, antes del incidente e incluso hasta posó para una fotografía, reportó el New York Post. Pero fue una vez a bordo del avión que las cosas tomaron un giro violento, cuando Tyson se cansó del acoso y hostigamiento por parte del pasajero que charlaba animadamente de pie desde su asiento, justo detrás del excampeón de los pesos pesados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un vídeo captado por otra persona a bordo, se puede observar a Tyson dándose la vuelta y atacando brutalmente al joven, que no paraba de acercársele por la espalda, luego de que éste se rehusara a volver a su asiento. De acuerdo a una fuente cercana a Tyson, el pasajero se encontraba extremadamente ebrio y no paraba de provocar al peleador. "Mi amigo acaba de ser golpeado por Mike Tyson", expresó un pasajero que grabó el incidente. Mke Tyson airplane fight Credit: TMZ Momentos después, Tyson se bajó del avión, mientras que la víctima recibió atención médica por las lesiones. De acuerdo a testigos, el hombre aparentemente acudió a las autoridades para reportar el altercado. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aseguró a Newsweek que hasta la mañana de este jueves, no se había reportado ningún incidente. "La FAA revisa todos los reportes de disturbios de pasajeros. En este momento, no tenemos ningún reporte de ningún pasajero rebelde en [la aerolínea] JetBlue de ayer", reportó la agencia a la revista. Mke Tyson airplane fight Credit: TMZ Por el momento, se desconoce si el pasajero presentó alguna otra queja que pueda afectar el derecho de vuelo en aerolíneas comerciales del boxeador. Tyson sirvió una condena de tres años de prisión luego de ser declarado culpable de violación. El boxeador fue condenado a seis años de castigo en 1992, pero recuperó la libertad tres años después.

