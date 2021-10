Mike Mora, esposo de la cantante Kelis, padece cáncer de estómago El reconocido fotógrafo reveló que sus síntomas empezaron hace un año, y ahora el cáncer está en etapa 4. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fotógrafo Mike Mora, esposo de la cantante Kelis, enfrenta una delicada situación de salud, tras ser diagnosticado con cáncer de estómago en etapa 4. Mora reveló la impactante noticia a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que capturó algunos de sus momentos en el hospital, detallando su lucha contra la terrible enfermedad. "Publico esto después de pensarlo mucho. Muchas horas pensando qué era lo correcto hacer. No por una razón egoísta, no porque quiero que la gente tenga lástima por mí y mi familia. Publico esto porque la vida está llena de las situaciones menos esperadas", escribió. "Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Con tan solo 36 años, tres hijos y una esposa que me ama. Quiero poder ayudar a aquellos que pueden estar pasando por algo similar —una enfermedad que altera tu vida, llena de preguntas y dudas. Demostrando que es posible vencerla". Mora informó que sus síntomas empezaron el año pasado, tras su mudanza a una granja a las afueras de Los Ángeles, California, junto a su familia, reportó People. "[Tenía] el peor dolor", escribió. "Perdí el apetito. [Tenía] dolor en mi espalda que estaba incrementando. Finalmente decidí hacer algo al respecto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kelis, Mike Mora Credit: Instagram/@kelis A pesar de los dolores, Mora jamás imaginó que sería algo tan serio y pensó que solo era una úlcera que debía ser tratada. "Todo este tiempo simplemente pensé que era una úlcera. No tenía idea de lo que iba a suceder. Ahí estaba, en una cama de hospital en medio de la pandemia. Solo", reveló. El diagnóstico lo obligó a alejarse de su recién nacida, que había llegado al mundo 17 días antes de que el fotógrafo fuera hospitalizado, por lo que envió un mensaje a todos sus seguidores. "Siempre ves las publicaciones de la gente que dicen que la vida es muy corta. Que deberías de acercarte a los que amas sin importar a donde te ha llevado la vida. Es la verdad", expresó. "No des por sentado tu tiempo aquí, el tiempo con tus amigos, tu familia. Las cosas se pueden acabar de un momento a otro". Kelis, Mike Mora Credit: Instagram/@Kelis Tras la revelación, las muestras de apoyo y cariño no se hicieron esperar y Mora las agradeció con una emotiva publicación. "Estoy tan agradecido. Ha sido emotivo. Pero sobre todo, creo que me está fortaleciendo", escribió. "La historia continuará".

