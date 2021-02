Close

"Nos creemos que a nadie nos va a pasar": Mike Biagio narra su lucha contra la COVID-19 La salud del actor de telenovelas preocupó a todos luego de que el pasado domingo su esposa solicitara visiblemente preocupada ayuda para conseguir un tanque de oxígeno. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo, Gloria Sierra, la esposa de Mike Biagio, encendía todas las alarmas de que algo no andaba bien con la salud del actor mexicano al solicitar ayuda a través de las redes sociales para conseguir un tanque de oxígeno para el galán de telenovelas. "Pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno por favor me pasen su contacto para localizarlos", pedía visiblemente preocupada la también actriz. Sierra explicaba que el actor estaba experimentando varios síntomas relacionados con la COVID-19, entre ellos una baja oxigenación que requería de un tanque de oxígeno. Ya más recuperado pero aún en plena lucha contra la enfermedad infecciosa que mantiene en vilo al planeta, Mike concedió este martes una entrevista vía telefónica al programa de televisión mexicano De primera mano en el que dio por primera vez detalles de viva voz sobre su estado de salud actual, que afortunadamente evoluciona favorablemente. "Ya me estoy sintiendo cada vez mucho mejor, ya no tengo fiebre, me cuesta un poquito respirar, o esa si inflo los pulmones… las costillas, la panza me cuesta un poquito, entonces me recomiendan que esté acostado boca bajo con las manos hacia arriba, siempre tratando de esforzarme lo menos que pueda para que el bicho afecte lo menos que pueda", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de exitosas telenovelas mexicanas como La madrastra, Muchacha italiana viene a casarse y Te doy la vida, entre otras, explicó que llegó a tener temperatura y mucho dolor en su cuerpo. "Yo lo comparo como cuando te tumba una gripa fuerte que tienes mucho dolor de cuerpo, que tienes temperatura…", aseveró el histrión, quien no ha perdido ni el apetito ni el olfato. Image zoom Mike Biaggio | Credit: Mezcalent El actor de 43 años lamentó que aun exista gente que no se esté tomando esta enfermedad en serio e instó a todos a no bajar la guardia ya que el virus está al acecho. "Creo que todos nos creemos que a nadie nos va a pasar, de pronto nos sentimos como intocables, tenemos muy mala información también de pronto de gente que dice unas cosas… de pronto no sabes ni qué creer. Yo creo que lo importante, y lo vengo haciendo desde que esto empezó, es cuidarse, cuidarse sea por lo que sea hay que cuidarse", expresó. "Todos tenemos familia, ya sea esposo, hijos, abuelas… Gente que depende de nosotros tanto económicamente como en lo espiritual y en lo amoroso, entonces a cuidarse mucho".

