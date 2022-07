Mijares revela un detalle íntimo de Lucero durante su luna de miel El cantante recordó en una reciente entrevista anécdotas de su luna de miel con Lucero durante su viaje a Bali, Indonesia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mijares y Lucero estuvieron casados durante 14 y tuvieron dos hijos en común, durante todo ese tiempo la pareja construyó muchos recuerdos y vivencias juntos. A día de hoy su relación es muy buena y por eso, no tienen problemas en hablar de cuando ambos todavía eran matrimonio. Así ha ocurrido en una entrevista con el periodista Alberto Peláez para su programa En la cama con… que se transmite por su canal de YouTube, donde el cantante recordó una divertida anécdota que ocurrió en la cama durante su luna de miel junto a la Novia de América. Lucero y Mijares Lucero y Mijares | Credit: Mezcalent "Yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa' acá", relató Manuel. Y recordó como a su exesposa no le gustaba nada esta costumbre, e incluso dio origen a una discusión porque ella le dijo que "parecía la Muralla China". "Es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés", añadió entre risas. En las últimas semanas hemos podido ver cómo la relación de Mijares con su nueva novia se ha ido consolidando y se dejan ver juntos en público. Pita de la Vega, una importante empresaria mexicana, ha mencionado que tiene una buena relación con Lucerito y José Manuel, los hijos de su novio. Incluso, existen imágenes donde aparece conviviendo con los jóvenes; tal como ocurrió cuando se llevó a cabo la carrera de la Fórmula Uno en la Ciudad de México. Por su parte, Lucero sigue combinando su faceta de madre con su carrera artística y no pierde oportunidad para pasar tiempo con su familia, ya sea en el ámbito privado o subidos todos a un escenario. En la actualidad, tanto su hija como su hijo han mostrado interés por la música y quieren seguir los pasos de sus talentosos papás. Al mismo tiempo, la expareja sigue dando conciertos junta, dejando ver la buena sintonía que existe entre ellos.

