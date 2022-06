La novia de Mijares rompe el silencio sobre su romance: "Nos hacemos mucha compañía" Al parecer el romance entre Mijares y Pita de la Vega va cada vez más en serio, hasta tal punto que ya posan de la mano para las cámaras. La empresaria por primera vez ha hablado de su romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Manuel Mijares Credit: Mezcalent Si bien hay seguidores que siguen insistiendo en una posible reconciliación entre Lucero y Manuel Mijares, lo cierto es que la pareja ha dejado claro que lo que ahora tienen es una bonita amistad. Incluso ambos han retomado su vida amorosa. Mientras Lucero vive un romance con novio, el empresario Michel Kuri, Mijares tiene un noviazgo con la empresaria Pita de la Vega, con quien posó por primera vez en la alfombra roja. El romance entre Mijares y De la Vega va cada vez más en serio, hasta tal punto que ya posan de la mano para las cámaras, como lo hicieron durante los premios Heat en Cap Cana, República Dominicana. A la pareja se les vio sonriendo y relucientes. Mientras ella sonríe en la alfombra roja con un vestido de colores llamativos, él la pasa el brazo por la cintura y también sonríe, portando una atractiva camisa verde que le hace juego al atuendo de su novia. Posteriormente, la empresaria rompió el silencio en declaraciones al programa mexicano de televisión Sale el sol, recogidas por el diario Milenio "Nos hacemos mucha compañía y hay mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho", dijo De la Vega, quien señaló que conoce al cantante desde hace "muchos" años. Pese a que reconoció las dificultades de mantener una relación con una figura pública que se debe a una profesión como es la música. "Cada uno tiene su carrera. La respeto y él disfruta de lo que hace", apuntó. "Entonces también me da mucho gusto por él". Manuel MIjares Credit: Mezcal A Mijares y De la Vega se les ha visto juntos en algunas ocasiones anteriores, como una vez que asistieron a una comida para celebrar el Día Nacional del Estado de Qatar, organizado por la embajada del país árabe en la Ciudad de México, así como en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. De la Vega, hija de un importante empresario mexicano Federico de la Vega Matthews. Su familia es dueña miembro de un conglomerado de empresas que incluyen una inmobiliaria, un periódico, gasolineras y algunos restaurantes. Su hermana Alejandra de la Vega es dueña del club de fútbol de los Bravos de Juárez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero y Mijares Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En declaraciones recientes, Lucero confirmó la magnífica relación que tiene con su expareja y lo bien que se sienten sus nuevas parejas. "Nuestras parejas están supercontentas, no hay celos de su parte", aseguró. Según la cantante y actriz, entre ellos "existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, solo respeto y un profundo cariño".

