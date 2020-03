Hija de Lucero y Mijares hace dueto con su padre para apoyar a quienes están en aislamiento por coronavirus Con un nuevo dueto, Manuel Mijares y su hija Lucerito decidieron dar un poco de diversión a quienes están aislados en casa a causa de la pandemia del COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ha ocasionado que la mayoría de las personas esté recluida en su casa para evitar el contagio; ante ello, diversos famosos realizan acciones en la red para tratar de ofrecer un poco de entretenimiento durante estos momentos de aislamiento. Así, Manuel Mijares y su hija menor, Lucerito, realizaron un dueto en inglés del tema “Everything”, de Michael Bublé. “Para toda la gente, aquí desde casita haciendo experimentos”, dijo Mijares para presentar la canción que interpretaron en su cuenta de Instagram. “Vamos a cantar Lucerito y yo, con mucho cariño, para todos ustedes que están también en casita o deberían estar en casita”. RELACIONADO: Mira qué grande está la hija de Lucero y Mijares Image zoom Así padre e hija realizaron una interpretación de dicha canción, teniendo como escenografía, a sus espaldas, una pared con diversas guitarras. “Divirtiéndonos en casa”, era el texto que acompañaba el video. “Aquí Lucerito y yo divirtiéndonos en casa haciendo lo que mas nos gusta. Cantando una canción de un de un gran artista a quien admiramos mucho Michael Bublé”. Este gesto agradó mucho a los cibernautas, quienes llenaron al dueto de halagos; incluso, algunos mencionaron el parecido de la jovencita en los gestos y voz de su famosa madre Lucero cuando canta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Qué hermosa voz de ambos! Gracias por compartir. Mi niña hermosa que divina voz de ángel. No dejes de deleitarnos un verdadero placer escucharte”, escribió una fanática. “Hermosa niña canta igual a Lucero. ¡¡Felicidades!!”, mencionó otro seguidor. “Hay qué bonito; ¡¡me encanta el tono de voz de Lucerito!! Bueno es que como no si va a tener talento con unos padres ¡¡tan talentosos!! ¡¡Más vídeos de estos Mijares!! Me encantó”, dijo alguien más. Al terminar la interpretación, Mijares y Lucerito se dieron un caluroso abrazo. Este es el segundo dueto que realizan; el primero fue del tema titulado “Vencer al amor”. Advertisement

