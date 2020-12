Close

Mijares habla por primera vez de los motivos de su divorcio de Lucero Mijares abrió su corazón y habló como nunca sobre su divorcio de Lucero. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras catorce años de matrimonio, Lucero y Manuel Mijares se divorciaron. Durante mucho tiempo, el cantante mantuvo en reserva las razones que llevaron a la pareja ha concluir su relación sentimental. Ahora, el intérprete de “Soldado del amor” rompe el silencio y cuenta los motivos de esta separación definitiva, pese a haber estado muy enamorados y ser siempre muy respetuosos. RELACIONADO: Lucero revela detalles de la actual relación con su ex Manuel Mijares Image zoom Lucero y Mijares en un evento en México en el 2010. “Estuvimos uno [año] de novios y 14 casados”, mencionó reveló Mijares entrevista con Jordi Rosado. “Lo que pudo haber intervenido mucho [a la separación] era que ella viajaba mucho y yo también”, Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar”. Si bien, ese distanciamiento profesional afectó su relación, también ayudó a que uno u otro pudieran estar siempre al pendiente de sus hijos Manuelito y Lucerito. Image zoom Credit: IG/Lucero “Primero decidimos separarnos de cuartos y ya. Hasta la fecha”, agregó. “Buena relación sí [teníamos], quizá como pareja no, pero siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha”. Image zoom Credit: mezcalent La relación de pareja concluyó sin pleitos, gritos o agresiones de algún tipo. De hecho la amistad continúa a la fecha; incluso, son vecinos por petición de la actriz y en beneficio de sus hijos. “Como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas. Pero, de repente, los chavos no saben; es más difícil que ellos lo superen”, advirtió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nos seguimos tratando con el mismo cariño; hablando con el mismo cariño”, comentó “Estamos en contacto. Y muy respetuosos de la vida de cada uno”. Mijares asegura que no le afecta ver a Lucero con su nueva pareja porque “cuando quieres a alguien, quieres que sea feliz”.

