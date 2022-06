Mijares enfrenta críticas a su hija Lucerito por el uso de Photoshop en una portada de revista El cantante Mijares reaccionó ante los ataques en contra de Lucerito ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Lucerito Mijares apareció en la escena pública cantando con su padre Manuel Mijares, poco a poco ha logrado colocarse en el gusto del público gracias al talento y simpatía que ha demostrado. Por ello, fue invitada a posar con su madre Lucero de en una revista mexicana. Lo que llamó la atención fue que a la hija menor de estos famosos le retocaron el rostro para hacerlo más afilado y también parte del cuerpo para hacerla ver más delgada; esto se ha convertido en motivo de controversia. Ante ello, el cantante decidió enfrentar la polémica y hablar al respecto. "En este caso no me meto mucho en el tema de clavarse. Porque tengo amigos cantantes que se clavan y contestan, '¿por qué me dijiste esto?'. Yo, la verdad es que [no]", advirtió a los medios de comunicación. "Lucerito [mi hija] tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía está en la carrera", agregó. "No se clava en eso porque está metida estudiando". En el caso particular, de él y su exesposa, aseguró que tampoco le dan mucha importancia a este tipo de comentarios; por lo tanto, no suelen responder a señalamientos en contra. Además, abordan el tema con su hija. "Ni Lucerito, mamá, ni yo somos de engancharnos por un mal comentario". Lucerito y Manuel Mijares Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No crean que [a mi hija] le afecta mucho. Obviamente, siempre lo platicamos, pero no en el sentido que se sienta mal y uno llegue a tratar de alentarla. No, sino que ella misma no hace caso de eso", dijo. "En lo personal no me atrevería a escribir de algo o alguien si no me gustó". Manuel Mijares prefiere concentrarse en su trabajo y si Lucerito decide dedicarse al ambiente artístico, pero ha advertido que la joven tiene que concluir primero sus estudios.

