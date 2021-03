“¡Todavía no hay debut!”, le advierte Mijares a su hija Lucerito sobre su carrera musical Después de interpretar diversas canciones a dueto con su padre Manuel Mijares, Lucerito considera que ya inició su carrera musical; lo cual, rechaza por completo el cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A partir del dueto que Lucerito realizó con Manuel Mijares para el tema "Vencer el amor", siguieron nuevas colaboraciones con el cantante como "El privilegio de amar" y "Everything" y "Mi universo". Además, la jovencita realizó una presentación en vivo con su famosa madre Lucero, donde juntas interpretaron "Gloria a ti". Por ello, la jovencita considera que sus padres "ya me lanzaron al ruedo" en su carrera musical; lo cual, no fue compartido por su progenitor, quien fue enfático al respecto. "No te hemos lanzado al ruedo", aclaró Mijares en el canal de YouTube de Isabel Lascurain. "¡Todavía no hay debut!". Para la hija menor del intérprete de "Soldado del amor", la música ha estado en su vida desde siempre. Si bien, antes consideraba dedicarse a otra profesión, tras conocer el escenario se ha replanteado la idea de compartir la misma labor que sus padres. "Creo que sí [quiero dedicarme al canto]", reveló. Mijares y Lucerito Mijares Image zoom Credit: Mijares Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Mijares insiste que "¡no es un debut!". Quiere que la chica tome decisiones al respecto más adelante. "Ya ha cantado porque a mí me encanta como canta la nena, y a su mamá también le encanta. No es que la estemos lanzando al estrellato. En su momento, ella decidirá lo que quiere hacer", comentó. "Es otra cosa, pero no es lanzamiento. Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y decida, en su momento, 'sabes que si quiero cantar o no quiero'. No es un lanzamiento de que las estemos aventando". Pese a la negativa de Manuel Mijares, Lucerito ya ganó su primer premio, el Fans Choice Awards en la categoría, justamente, de Mejor debut.

