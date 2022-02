Miguel Varoni muestra cómo luce su rostro a una semana de la cirugía plástica El esposo de Catherine Siachoque también hizo frente a las críticas que ha recibido en las redes sociales por tomar la decisión de pasar por el quirófano "para recuperar su aspecto de juventud". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Varoni no ha dejado de acaparar titulares desde que hiciera pública a través de las redes sociales su decisión de pasar por el quirófano para someterse a un rejuvenecimiento facial y corporal tras la drástica disminución de peso que experimentó recientemente. Lejos de ocultarlo, el actor, director y productor ejecutivo de Telemundo se ha encargado de compartir a través de las redes sociales durante los últimos días de la mano de su cirujano plástico, el Dr. Alan González, los detalles del proceso de su cirugía plástica. "Le hice unos ajustes en la cara para poder recuperar su aspecto de juventud y de esa manera que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, que en realidad se le notaba bastante deteriorado, y a partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales", explicaba recientemente su cirujano en una entrevista que concedió al programa de televisión En casa con Telemundo (Telemundo). Este miércoles, Miguel publicó un video por medio de sus historias de Instagram en el que se puede ver por primera vez cómo luce su rostro a una semana de la cirugía. Miguel Varoni Miguel Varoni, a una semana de su cirugía | Credit: Instagram Miguel Varoni En la grabación, el actor de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Marido en alquiler habla con su cirujano acerca de las críticas que ha recibido por tomar la decisión de operarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo leo los comentarios de la gente que me dice: 'Imbécil', '¿por qué no se acepta?"… Yo los entiendo, pero soy feliz", dejó claro el esposo de Catherine Siachoque. Miguel Varoni Miguel Varoni, a una semana de su rejuvenecimiento facial | Credit: Instagram Miguel Varoni "Uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miguel Varoni muestra cómo luce su rostro a una semana de la cirugía plástica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.