Miguel Varoni inicia su "transformación" de la mano de un reconocido cirujano plástico El actor, director y productor ejecutivo de Telemundo viajó recientemente a Colombia para ponerse en manos del reconocido cirujano plástico Alan González y rejuvenecer su rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Varoni Miguel Varoni; Catherine Siachoque y Miguel Varoni | Credit: Instagram; Mezcalent Miguel Varoni ha experimentado durante el último año una notable disminución de peso que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores a través de las redes sociales. "¿Por qué está tan delgado? ¿Qué le pasó?" o "¡Qué flaquito está!", han sido tan solo algunos de los incontables comentarios que más se han repetido acerca de su delgada figura. Su esposa, Catherine Siachoque, se pronunciaba al respecto meses atrás en un Instagram Live. "Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco y conozco a una amiga además que después del covid quedó como inflamada. Yo le digo si a mí me hubiera dado hubiera quedado inflamada también, este quedó flaquísimo, bendito sea Dios", expresó. El actor, director y productor ejecutivo de exitosas telenovelas y superseries de Telemundo volvió a sorprender recientemente a muchos al anunciar por medio de su cuenta de Instagram que pasaría por el quirófano para someterse a una cirugía plástica. "Mañana arranca esta aventura de transformación", anunciaba hace justo una semana. Miguel Varoni Miguel Varoni y su cirujano plástico | Credit: Instagram Dicho y hecho. Varoni, que cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, viajó a Colombia para ponerse en manos del reconocido cirujano plástico Alan González, quien sin revelar muchos detalles se pronunció este domingo al respecto en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Te imaginas tener una mente joven atrapada en un cuerpo de aspecto mayor? ¿Imaginas el esfuerzo que debe realizarse para vencer los temores propios o los de los seres más queridos? Piensa en la lucha diaria contra las estigmatizaciones y los estereotipos; en lo complejo que es vencer el 'bullying' activo o pasivo. En la ardua tarea que implica lograr equilibrar mente e imagen, y así armonizar el cuerpo con el espíritu. Pues bien, para responder a estos cuestionamientos, te invitamos a conocer el origen de esta historia de rejuvenecimiento facial", compartió el cirujano junto a un video en el que aparece en compañía de Varoni listo para iniciar la transformación. "Día tras día veremos qué pasa y la verdad de este mito del rejuvenecimiento facial… ¿Qué esperan ver? Los estaremos leyendo", agregó el responsable de la cirugía de Varoni.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miguel Varoni inicia su "transformación" de la mano de un reconocido cirujano plástico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.