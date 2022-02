Los detalles del rejuvenecimiento facial y corporal que se hizo Miguel Varoni "para recuperar su aspecto de juventud" El actor, director y productor ejecutivo de Telemundo se hizo "unos ajustes en la cara para poder recuperar su aspecto de juventud" tras la drástica diminución de peso que experimentó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Varoni Miguel Varoni | Credit: Instagram; Mezcalent Miguel Varoni viajaba el mes pasado a Colombia para iniciar, como él mismo lo definió, su "aventura de transformación" de la mano de un reconocido cirujano plástico. Aunque aún no se ha mostrado el resultado final de su cirugía, tanto el actor, director y productor ejecutivo de Telemundo como el cirujano han estado compartiendo los detalles del proceso. "A Migue lo que le hice básicamente fue un rejuvenecimiento facial", informó el Dr. Alan González en una reciente entrevista para el programa En casa con Telemundo (Telemundo). "Casi que siempre en la medida que envejecemos va cambiando la cara, pero si envejecemos y además adelgazamos con una pérdida importante de peso no solo cambia la cara sino que también cambia el cuerpo", explicó, "entonces le hice unos ajustes en la cara para poder recuperar su aspecto de juventud y de esa manera que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, que en realidad se le notaba bastante deteriorado, y a partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales". El cirujano responsable de su "cambio" reconoció a través de un video que publicó en su perfil de Instagram que el "envejecimiento" en el caso de Miguel se aceleró "muchísimo". "Su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo también es la grasa que está debajo de la piel, y al disminuir su volumen empieza también a ponerse muy flácida", detalló Alan, quien cuenta con más de 21 años de experiencia como cirujano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del rejuvenecimiento facial, Varoni también se hizo un rejuvenecimiento corporal para combatir la flacidez de su cuerpo tras la drástica disminución de peso que experimentó. En estos momentos, el actor se encuentra recuperándose de la cirugía acompañado de su esposa Catherine Siachoque, quien no se ha separado de él en ningún momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los detalles del rejuvenecimiento facial y corporal que se hizo Miguel Varoni "para recuperar su aspecto de juventud"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.