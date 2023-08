Miguel Varoni recibe críticas tras su último cambio de look: "¿Quién es él? Ese no es Varoni" El actor mostró su nueva imagen y no fue bien recibida del todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace año y medio, Miguel Varoni decidió pasar por quirófano para rejuvenecer su imagen y lo compartió abiertamente en sus redes sociales. El actor colombiano mostró el antes y después de un proceso largo que dejó más que satisfecho al artista. Hace unos días, el que fuera protagonista de Pedro el Escamoso o Te voy a enseñar a querer, mostraba su nuevo cambio de look En esta ocasión, parece que no convenció y recibió un aluvión de críticas. Miguel Varoni Miguel Varoni cambia de imagen y recibe duras críticas | Credit: Mezcalent El esposo de Catherine Siachoque renunció al pelo canoso para dar paso a un cabello pintado de color oscuro, renovando así su imagen. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos de sus seguidores no quedaron muy contentos con la decisión y así mismo se lo hicieron saber en varios mensajes. "Este señor no acepta la edad", "Con el cabello canoso se veía mejor, así parece señora", "Era mejor el Miguel Varoni de antes", "¿Qué te paso hombre?", "¿Quién es él? Ese no es Varoni", escribieron tan solo algunos. A pesar de las críticas, el actor de 58 años siguió publicando videos con gran sentido del humor, haciendo caso omiso a los comentarios.

