Conoce a Patricia Ércole, la primera esposa de Miguel Varoni Mucho antes de que Catherine Siachoque se cruzara en su camino, el también director de Telemundo estuvo casado con una reconocida actriz colombiana que trabajó para Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras más de dos décadas de feliz matrimonio, Catherine Siachoque y Miguel Varoni conforman una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Pero la inolvidable doña Hilda de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso no es la primera esposa del actor. Mucho antes de que Catherine se cruzara en su camino, Varoni estuvo casado con una reconocida actriz colombiana a quien también conoció grabando una telenovela. Hablamos de la también bailarina y productora Patricia Ércole, quien tiene a sus espaldas una impecable trayectoria artística de más de tres décadas en teatro, cine y televisión. "Nos conocimos en novela y fue como un amor digamos de telenovela", reconoció no hace muchos años Ércole a un medio colombiano. Ambos se casaron en 1991 pero su matrimonio no sobrepasó los tres años de vida. "Yo era muy joven, ella también era muy joven y yo cometí todos los errores habidos y por haber posibles dentro del matrimonio. Me enredé con otra mujer, salí mal del matrimonio… Viví cosas que desafortunadamente estuvieron muy mal vividas, tomé decisiones muy mal tomadas", se sinceró en 2016 Varoni en una entrevista para Suelta la sopa (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su momento la mediática separación supuso un duro golpe para ella, hoy, casi tres décadas después, la actriz no le guarda ningún rencor a Varoni. "Son momentos de la vida, estábamos jóvenes, todos cometemos errores", declaró Ércole hace dos años a otro medio colombiano. "La vida mía tomó otro camino totalmente diferente, la de Miguel también. Yo creo que si hubiéramos seguido casados yo no hubiera hecho ese recorrido que he hecho y todo ese bagaje y todo lo que he conocido y lo que he estudiado y lo que he vivido", aseveró. Patricia tiene poco más de 50 mil seguidores en Instagram y entre las numerosas telenovelas en las que ha participado se encuentra el melodrama de Telemundo Flor Salvaje. Además de artista es bióloga y siente un profundo amor por el medio ambiente y los animales.

