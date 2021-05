¡Miguel Varoni y Catherine Siachoque sorprenden con inesperado anuncio de su relación! El protagonista de Betty en New York ha compartido un mensaje sobre su esposa que ha dejado a todos sin palabras. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Forman una de las parejas más longevas y estables del mundo del entretenimiento. Miguel Varoni y Catherine Siachoque siempre han presumido y defendido su amor ante cualquier obstáculo del camino. Por eso su reciente anuncio en redes sociales ha llegado aún más de lleno a los corazones de sus seguidores, quienes además de admirarles como actores, lo hacen como personas. El protagonista de series como El señor de los cielos o Marido en alquiler ha compartido un escrito colmado de romanticismo y sentimiento que ha emocionado a todos, especialmente a su destinataria. "25 años juntos y solo me queda pedirle a Dios que me regale otros 25 años. Te amo mi Catherine y le doy gracias a Dios de que me hayas elegido, ¡algo bueno hice en la vida para merecer tanto!", lee la dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja celebra nada menos que un cuarto de siglo, que se dice pronto, pero es toda una vida juntos. Se conocieron durante la grabación de la telenovela colombiana Las Juanas en 1996 y allí saltaron las chispas que siguen igual de vivas tanto tiempo después. Según ha contado Varoni en repetidas ocasiones fue amor a primera vista y tras unos años de noviazgo finalmente dieron el paso y el 'Sí, acepto' en julio de 1999, en Bogotá. Los actores decidieron no tener hijos y cuidar de lleno su relación, una en la que no existen los egos, celos ni envidias profesionales. Prueba de ello son esos 25 años de puro amor. ¡Enhorabuena por esa receta mágica!

