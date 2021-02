Close

Miguel Varoni sufre una gran pérdida: “Siento un vacío en el corazón” El actor argentino que dio vida al icónico personaje de Pedro el escamoso compartió un conmovedor mensaje. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Miguel Varoni se ha despedido para siempre de uno de sus amigos más fieles y a quien consideró parte de su familia, su perrita Vicky. El protagonista de populares telenovelas como Pedro el escamoso y Marido en alquiler compartió en redes unas emotivas palabras dedicadas a su amigo de cuatro patas. "Hoy en la madrugada se nos fue Vicky y en toda su vida solo demostró que su nombre significaba amor. Siento un vacío en el corazón que solo puedo llenar con los recuerdos que me dejó, gracias por escogerme Vicky ... te amo y te amaré por siempre", escribió Varoni en su cuenta de Instagram junto a un retrato de su amada pastor alemán. El mensaje del actor argentino generó un buen número de muestras de condolencias entre su más de un millón de seguidores en Instagram, incluyendo su amada esposa Catherine Siachoque y amigos de la pareja como Marjorie de Sousa, Litzy, Juan Pablo Llano, Carmen Villalobos y Verónica Montes. "Lo siento mucho, ¡qué dolor! Les mando un abrazo a ti y a Cathy"; "el abrazo muy fuerte, entiendo esa conexión, ese amor y ese infinito dolor. Fuerza"; "no sabes cuánto lo siento, es perder a un integrante más de la familia y ese vacío es difícil de superar", fueron algunos comentarios. Image zoom Credit: Instagram / Miguel Varoni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja dio la bienvenida a Lago, hermanito de Vicky, aproximadamente 6 años atrás cuando era apenas un cachorrito y desde entonces comparten con sus seguidores adorables fotos con sus mascotas.

