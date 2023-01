Primogénito de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumple 16 años Han pasado 16 años desde que Aracely Arámbula y Luis Miguel trajeron al mundo a su hijo Miguel. La actriz no dejó pasar esta especial fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primero de enero de hace 16 años, Aracely Arámbula debutó como madre un niño a quien puso por nombre Miguel, en honor a su padre Luis Miguel, quien fue el encargado de dar a conocer que tendría un hijo con la actriz en una conferencia de prensa. La pareja se separó y fue la protagonista de telenovelas como La Doña y La madrastra la que se quedó a cargo de los dos chicos que procreó con el cantante; de hecho, se sabe que el intérprete de "Un hombre busca a una mujer" no es cercano a sus vástagos. Pese a todo, la famosa no duda en consentir a sus hijos y aprovechó la ocasión para desearle a su primogénito lo mejor. "¡Feliz Cumpleaños! Mi amor. Feliz Año nuevo o lo que sea", escribió en un video que dio a conocer en una de sus historias en su cuenta de Instagram. "Hasta Nalita [mi perra] inició el año con toda la energía y mis pupis también". En dicho audiovisual, se aprecia a la también cantante ejercitándose al lado de sus mascotas, pero su hijo mayor no aparece nunca. Es bien sabido, que la actriz no presenta públicamente a los niños y cuando lo hace es de manera muy velada; por lo tanto, se desconoce cómo lucen a la fecha. Aracely Arambula y Luis Miguel Aracely Arambula y Luis Miguel. | Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas, la intérprete de Lucía Lucha Durán Monteagudo en la teleserie Los miserables habló de cómo fue el nacimiento de Miguel. "El primero sí fueron bastantes horas [de parto], pero además me fui en Año Nuevo, porque mi hijo nació el 1 de enero. '¡Ay, mi Miguel!, te amo'", explicó. "Fueron horas, pero muy tranquila, estuve bien, siempre con mi familia, mi hermano que también es doctor, estuvimos ahí en Los Ángeles y nació el primero a la una de la tarde". Aracely Arámbula Si bien, Aracely Arámbula es cuidadosa en hablar sobre la vida privada de sus hijos, no duda en mencionar el amor que les tiene y ha dejado entrever que hay un distanciamiento de los chicos con su padre Luis Miguel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primogénito de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumple 16 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.