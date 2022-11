Miguel Mawad destapa los nombres de famosos a los que asegura que Génesis Aleska hizo brujería "Tengo pruebas de todo". El empresario dio a conocer los nombres y apellidos de la estrellas que supuestamente también fueron objeto de estos actos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Miguel Mawad compartiera imágenes de Génesis Aleska haciendo un amarre a Nicky Jam, también ha dado a conocer los nombres de otros famosos que podrían haber sido víctimas de los mismos hechos. A través de sus historias de Instagram, el empresario venezolano daba los nombres y apellidos de celebridades de altura y aseguraba tener todas las las evidencias que lo demuestran. "Tengo pruebas de todo", afirmó en un extenso mensaje en el que respondía al supuesto anuncio que Génesis dijo que iba dar este miércoles a las 8 PM. Aleska Génesis y Miguel Mawad Credit: IG/Storires/Miguel Mawad El que fuese novio de Gaby Espino está dispuesto a destapar toda la verdad de la que es conocedor sobre la que un día fuera su pareja y después contara barbaridades de él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alexa no solo practicó la brujería conmigo y con Nicky Jam", escribió en una de sus historias de Instagram. "También lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y novia", lee su escrito. Miguel Mawad Miguel Mawad | Credit: IG/Miguel Mawad Su mensaje continuó dando información de a quiénes más podría haber incluido en estas prácticas. "Tengo una hija que es mi vida de 10 años, un hijo de 9 años que es mi motivación, un ahijado que lo quiero como mi hijo, a los cuales también les hicieron brujería", añadió. Miguel se encuentra en pleno proceso judicial con Génesis por todas las declaraciones contra su persona con las que fue desprestigiado. Pero eso no le impide expresar lo que sabe de la que fue su novia por cinco años. "Hay gente que es mala de alma, de convicción y de corazón, y después están ellas", dijo refiriéndose también a las hermanas Castellanos.

