El hijo de Nacho sigue los pasos de su padre, ¡y es todo un artista! Su orgullosa mami, Inger Devera, mostró el talento y el carisma del su primogénito Miguel. "El flaco de mi vida está descubriendo sus dones". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice el refranero que de tal palo, tal astilla. Por el momento, los hijos de Nacho e Inger Devera son pequeños para definir y saber a qué quieren dedicarse, pero ya empiezan a desarrollar sus personalidades y gustos. Su primogénito Miguel sorprendió a todos con un talento artístico del que su madre presumió orgullosa en sus redes sociales. "El flaco de mi vida está descubriendo sus dones", escribió junto a una foto la feliz mamá. Pero, ¿qué es exactamente en lo que el joven ha destacado y de forma sobresaliente? Pues nada más y nada menos que ¡en la actuación! Nacho Miguel, hijo de Nacho | Credit: IG/Inger Devera Así es, pero con un pequeño matiz. La parte de la interpretación en la que parece sobresalir, y mucho, no es delante, sino detrás de las cámaras y con su voz como herramienta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El grupo de su clase acudía a esta interesante actividad en la que dieron voz a algún personaje conocido. Todos lo hicieron genial, pero Miguel destacó especialmente. Y es que el arte corre por sus venas con una madre bailarina y una papá cantante. ¡No podía ser de otra manera! nacho foto con hijos Credit: nacho instagram Los tres hijos de la expareja, Miguel, Santiago y Matías, son un derroche de alegría y sonrisas. A pesar de la separación de sus papis, la prioridad de ambos siempre ha sido la felicidad de sus retoños, y el resultado salta a la vista. ¡Aquí hay madera de artista!

