¡A lágrima viva, el famoso actor español Miguel Herrán vive terrible tragedia en sus redes! Miguel Herrán, Río en LCDP y Christian en Élite, ¡vivió junto a sus 14 millones de seguidores el terrible siniestro vivido en su hogar! Te lo mostramos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roto de dolor, el actor español Miguel Herrán, famoso por intepretar a Río en la serie de Netflix La casa de papel, compartió con sus 14 millones de seguidores en sus historias de Instagram el trágico momento que vivió la semana pasada: al despertar, ¡comprobó que su casa estaba envuelta en llamas! Sobrecogido por el susto y las fuertes imágenes que estaba presenciando, el actor mostró entre sollozos el interior de su hogar completamente calcinado tras la llegada de los bomberos al inmueble: "¡No me lo puedo creer! Mi put- casa!" se quejaba incrédulo ante el devastador panorama. El siniestro sucedió el pasado viernes, 8 de abril. El cuerpo de bomberos de Ávila, España, acudió de urgencias a apagar el fuego en la localidad de Las Navas del Marqués. Allí descubrieron al llegar que la víctima era el famoso actor, según informó la plataforma Las provincias. Miguel Herrán Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Miguel Herrán Credit: Peter White/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así avisaban los servicios de emergencia del suceso, dando ánimos a la familia afectada: "10:05, incendio de vivienda en Las Navas del Marqués, Ávila. Enviamos BUP, rematando la extinción y ventilando la vivienda incendiada y viviendas contiguas. Revisión de la estructura", podía leerse en el mensaje de Twitter. "¡Mucho ánimo a Miguel y su familia!", expresaron cariñosos. Miguel Herrán es uno de los actores más cotizados en el panorama del entretenimiento. En 2016, el actor cobró presencia al ganar su Goya al Mejor Actor Revelación por A cambio de nada. Después vino el éxito mundial de La casa de papel y su participación en Élite en su papel de Christian, serie en la que participa la estilosa Ester Expósito, hizo el resto.

