Fallece el famoso presentador de farándula Miguel Cedeño El conductor del show De Boca en Boca moría tras un año dándolo todo para recuperar su salud después de un difícil diagnóstico. Así le despidieron sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la farándula y las celebridades en la televisión se viste de luto tras la pérdida de uno de sus grandes, el conductor ecuatoriano Miguel Cedeño. El famoso presentador y anfitrión de uno de los programas estrella del país, De Boca en Boca, fallecía esta semana tras acabar su ciclo de radioterapia y apenas empezar su nuevo tratamiento. Miguel había sido diagnosticado con cáncer linfático en el 2021, lo que le mantuvo unos meses alejado de la pantalla chica hasta que pudo nuevamente reencontrarse con sus compañeros Silvana Torres, Emilio Pinoargote, Lissette Cedeño, Cinthya Naveda y su productor Marlon Acosta. El momento fue de lo más emotivo. Miguel Cedeño Miguel Cedeño con sus compañeros del programa 'De Boca en Boca' | Credit: IG/De Boca en Boca Durante su reaparición compartió sus inquietudes, sus prioridades y sus ganas de seguir adelante y dejar atrás este bache de salud que lo había tenido apartado de su gran amor, la televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, semanas después Miguel partía dejando el corazón roto de sus seres queridos. Sus colegas del canal y programas en los que participó le rindieron un sentido homenaje en el que destacaron su valor como comunicador y como ser humano. "Hagamos una cadena de oración, para que nuestro amado Dios reciba con gracia a Miguel Cedeño en su regazo bendito... Gracias por tanto y perdona si alguna vez te dimos tan poco. Vuela alto, Cerecita del pastel", le desearon sus compañeros. Que En Paz Descanse.

