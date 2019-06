Sasha Sökol habla sobre los rumores que aseguran Miguel Bosé tiene cáncer en las cuerdas vocales

Tras los rumores que aseguran Miguel Bosé padece cáncer en las cuerdas vocales, su amiga Sasha Sökol aclaró la verdadera situación de salud por la que atraviesa el cantante y pidió acabar con la controversia al respecto.

“No, no es cierto [Miguel Bosé no tiene cáncer en las cuerdas vocales]. Y no puedo ahondar más sobre eso sobre lo que no conozco porque no me compete”, advirtió Sasha Sökol a los medios de comunicación. “Desearle que no su recuperación sea muy pronta y que no hagamos chismes alrededor de lo que está viviendo”.

Image zoom Matt Winkelmeyer/ Getty Images

Sin embargo, la integrante del grupo Timbiriche confirmó que, efectivamente, Bosé atraviesa por un problema de salud en esa zona. Además, el intérprete de “Morena mía” ya está realizando los procesos necesarios para recuperarse y seguir adelante con sus compromisos profesionales.

“Después de una carrera como la que Miguel, tan sólida, de treinta y tantos años, pues es normal pasar por una etapa en donde tus cuerdas vocales no están donde deberían estar”, agregó. “Pero lo está atendiendo y estoy segura que muy pronto podremos disfrutarlo nuevamente”.

Image zoom Agencia México

En otros temas, Sasha Sökol terminó con las especulaciones respecto a la maternidad y aseguró que es algo que desde joven analizó, y se dio cuenta que no deseaba tener hijos. Considera que ahora ya no es momento para traer un bebé al mundo.

“No estoy en edad de ser madre. Pero nunca me dio curiosidad”, declaró. “Fue una pregunta fundamental que me planteé porque creo que es un tema importantísimo en la vida de cualquier ser humano y, particularmente, de las mujeres. Pero [a] muy temprana edad descubrí que ese no era mi camino. Soy la mejor tía en lugar de ser una regular mamá”.