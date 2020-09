Miguel Bosé reaparece y ¡así respondió a las críticas por sus comentarios sobre el coronavirus! En medio de la polémica desatada por sus declaraciones sobre la COVID-19, el cantante concedió una entrevista en la que aseguró que seguirá peleando por “la verdad”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miguel Bosé, quien ha estado envuelto en tremenda polémica por sus comentarios sobre la pandemia del coronavirus, reapareció en una entrevista donde continuó defendiendo su posición. El intérprete de “Amante bandido” —que cerró sus cuentas en las redes luego de recibir duras críticas— dijo que sabía que iba a enfrentar más “ataques” por sus declaraciones a la vez que aclaró que lo único que busca es que los gobiernos sean honestos ya que la gente tiene "derecho a la verdad”. Image zoom Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images “La no alineación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo”, dijo en una entrevista colgada en el canal de YouTube de Daniel Estulin que fue bajada unas horas después de su divulgación. “[Te expones a] humillaciones, a mofas, en fin; pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear”. El artista español de 64 años señaló que no es la única persona que está en contra del uso obligatorio de mascarillas y de que se le obligue a todas las personas a vacunarse en contra de la COVID-19 —cuando una vacuna esté disponible. Añadió que aunque ha sido criticado seguirá alzando su voz hasta que se pueda hablar del tema con libertad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos hablamos de un período de dictadura político y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único”, opinó en los clips de la entrevista reproducidos por el programa de televisión mexicano Sale el sol. La polémica comenzó en junio cuando Bosé aseguró en un tuit que “Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los Gobiernos, el de España incluido” refiriéndose a la COVID-19, enfermedad que le quitó la vida a su propia madre, quien falleció hace unos meses por complicaciones del virus. Image zoom IG/Miguel Bosé El cantante también apoyó una marcha que se realizó en Madrid en agosto en contra del uso de las mascarillas. Bosé, quien ha estado viviendo entre España y México este año, no participó en dicha marcha y después de la misma fue captado por los paparazzi con una mascarilla puesta. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Miguel Bosé reaparece y ¡así respondió a las críticas por sus comentarios sobre el coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.