¡Tremendo! ¡No podrás creer esta polémica entrevista de Miguel Bosé! El cantante reaparece para hablar del delicado estado de su voz y muchas otras cosas sin tapujos. Así recibió al periodista: "Quítate esa máscara. Yo no hablo con gente con mascarilla" Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miguel Bosé acaba de cumplir 65 años y, después de que sus redes desaparecieran en más de una ocasión por sus creencias en las teorías conspirativas acerca del coronavirus, acaba de reaparecer visiblemente desmejorado en el anuncio de una nueva entrevista que ya está creando una gran polémica, incluso desde antes de ser emitida. En el clip del lanzamiento de la misma, puede verse cómo el cantante recibe al famoso periodista español, Jordi Évole, con un: "Quítate esa máscara. Yo no hablo con gente con mascarilla". Cabe recordar que el intérprete de Amante bandido convocó una manifestación en Madrid en contra del uso del tapabocas a la que nunca asistió y, días después, fue captado por los paparazzi cubierto en la calle con una de ellas. En esta primera entrevista tras un tiempo desaparecido, el periodista le preguntó cuántas veces usaba el gel hidro-alcohólico en las manos: "Ninguna", contestó Bosé sin pensarlo un segundo. Repitió respuesta cuando Évole le preguntó cuántas PCR se había realizado: "Ninguna". Después de hablar de un plan urdido del que no sabemos la verdad, Miguel Bosé parece volverse loco cuando le cuestionan el porqué está tan seguro de tener razón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entrevista será retransmitida el próximo domingo en La Sexta a las 9:45 pm, hora española: "El próximo domingo me pongo a charlar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo pero no encontraba con quien", escribió el cantante en sus redes. Después de adelantar que prontó publicará su biografía, también añadió que en la entrevista habló de: "trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro y, como no, mi visión sobre las mentiras de actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente", reveló. En el avance también puede escucharse como afirma que su voz va y viene, que llegó a perderla por completo y que su mamá no falleció de coronavirus, como se dice.

