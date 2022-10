Miguel Bosé hospitalizado por un delicado problema de salud El cantante español Miguel Bosé ha tenido que suspender su agenda de actividades para someterse a una delicada cirugía en México por un problema que arrastra hace muchos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante español Miguel Bosé, se vio forzado a cancelar su agendada visita a su tierra natal debido a un delicado problema de salud. El intérprete tenía previsto viajar a España para promocionar su nuevo libro, Historias secretas de mis mejores canciones, en la que revela detalles íntimos relacionados con sus mayores éxitos. Sin embargo, su delicado estado de salud le prohibió desplazarse desde México, donde actualmente reside, hasta el viejo continente. La razón es que será intervenido quirúrgicamente para tratar los estragos causados por una hernia discal. "Para vuestra tranquilidad y para que las malas lenguas no malmetan más de lo que ya lo han hecho, en breve seré intervenido de una hernia discal severa", explicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel Bose Miguel Bose | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Según contó, las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico hace un par de décadas le ha causado un dolor severo que interrumpe sus actividades diarias. "Las vértebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años, no aguantaron más y han pedido refuerzo", reveló el artista. Por esta razón, Bosé informó que su gira de promoción queda cancelada hasta nuevo aviso. No obstante, el lanzamiento del libro, así como su serie titulada simplemente Bosé, cumplirán con su fecha de estreno la próxima semana. "Llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 60 canciones. Entren en el maravilloso mundo de mis laberintos y desvelen lo que nadie sabe. Pero solo si son valientes", expresó el cantante a través de un comunicado al anunciar su nueva obra. El libro estará disponible a partir del 11 de octubre.

