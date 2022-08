Exnovio de Miguel Bosé hace un inesperado anuncio: "Estoy sufriendo un cáncer pulmonar" A través de un comunicado en sus redes sociales, Nacho Palau compartió la noticia y también su positividad de que todo saldrá bien. "Me siento optimista". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales y en un tono absolutamente optimista, Nacho Palau, pareja de Miguel Bosé por 20 años y padre de sus hijos, anunció el inesperado problema de salud que le fue comunicado por los médicos. "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", arranca el comunicado. Lejos de estar negativo, mostró una actitud llena de positivismo y fuerza en todo momento. "A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", escribió. Miguel Bosé y Nacho Palau Miguel Bosé y Nacho Palau | Credit: Miguel Bosé/(Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Nacho Palau/Telecinco El que quedara como tercer finalista del reality español Supervivientes, empezó a tener problemas justo después de su participación en el show de Telecinco, que acabó a finales de julio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Lo que empezó con una extraña alergia, continuó con otro tipo de molestias y malestares que le llevaron de inmediato al hospital y operado de urgencia. Nacho, quien vive en España con dos de los hijos que compartió con el cantante, animó a todos sus seguidores a no perderse ni un segundo de esta vida. Un mensaje conmovedor a la vez que muy motivante que tuvo reacciones llenas de cariño de sus fans y amigos. "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, de compartir, de un abrazo, una sonrisa, y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exnovio de Miguel Bosé hace un inesperado anuncio: "Estoy sufriendo un cáncer pulmonar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.