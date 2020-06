Miguel Bosé causa controversia al acusar a Bill Gates de conspiración con las vacunas Miguel Bosé está en el ojo del huracán al realizar graves señalamientos en contra de Bill Gates, quien, supuestamente, lidera una conspiración mundial. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La posición de Miguel Bosé frente a la pandemia de la COVID-19 le ha ocasionado una serie de críticas. Ahora, el cantante vuelve a causar controversia tras acusar a Bill Gates de estar detrás de una conspiración que pretende controlar a los ciudadanos en todo el mundo. “La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo”, advirtió Bosé en su cuenta de Twitter. “Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla”. RELACIONADO: Miguel Bosé en el ojo del huracán por decir que no existe la COVID-19 Image zoom Mezcalent De acuerdo al intérprete de “Morena mía” “solo pretendí informar sobre la situación anunciada”, en la que el magnate, según advierte Bosé, utilizará la red 5G para completar su operación de manipulación; para ello se ha unido a otros países como España para lograrlo. “A estas [vacunas] se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento”, agregó. “Llevada a cabo esta fase y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios se pronunciaron ante estas declaraciones, algunos reprobaron completamente la información, mientras que otros apoyaron la teoría de Miguel Bosé totalmente. “¿Por qué te centras en Gates cuando hay decenas de proyectos de vacuna?”, dijo un seguidor. “Lo siento Miguel. O te hackearon la cuenta o los vapores de lo que aspiras están bien densos. Un conspiranoico más a este mundo, un artista menos”, mencionó un cibernauta. “Yo mismo ayudé a diseñar uno de esos nanobots en unas instalaciones de Denver, Colorado. Era el modelo 245H-5, encargado de monitorizar la información enzimática biliar del huésped. No aguanto más. Esto no es ético”, expresó alguien más.

