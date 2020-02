¡Miguel Bosé busca pareja en las redes por San Valentín! Si eres fan del cantante español y alguna vez soñaste con ser su amante bandido, este es el momento ideal: ¡El día de San Valentín Miguel Bosé busca pareja en su cuenta de instagram! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Miguel Bosé rompió en 2018 con su pareja de toda la vida, el artista valenciano Nacho Palau y su separación hizo correr ríos de tinta a causa de la batalla legal a la que se enfrentan por el tema de sus cuatro hijos, dos pares de gemelos, fruto de dos gestaciones subrogadas que la pareja de entonces tramitó de forma independiente, Diego y Tadeo e Ivo y Telmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El día de San Valentín, parece que para acallar los rumores de que el cantante entabló una nueva relación, el intérprete de Morena Mía se lanzó a buscar un amante bandido en su cuenta de instagram. “Ay de mí, desgraciado”, dice el español bajo su foto, “¡que al parecer tengo nueva pareja y no sé quién es! Si alguien sabe de ella, por favor, que me dé pistas o pasaré este día solo solito!!! ¿Quién según vosotros sería la ideal?” Como es de suponer, muchos fans se ofrecieron voluntarios. Image zoom Los rumores del nuevo amor del cantante nacieron después de unas declaraciones que su hermana, Paola Dominguín, hizo a un programa de televisión llamado “Sábado Deluxe” recientemente: “Veo a Miguel más contento que hace mucho tiempo. Se le notaba que estaba estresado y cabreado. Una vez que te separas y pasan esas cosas que tienes que digerir, ya estás bien. La relación de Miguel y Nacho estuvo mal durante mucho tiempo”. Image zoom Al ser preguntado su ex por la posible nueva relación de Bosé, Nacho Palau le dijo en exclusiva al show Viva La Vida “Que regaha su vida y viva lo mejor que pueda, no quiero saber nada”. También aseguró que el proceso judicial sigue adelante. Advertisement

