Miguel Bosé arremete nuevamente contra las vacunas: "Quieren matar a todos" Tras mantenerse en silencio por algún tiempo, Miguel Bosé regresa a su postura pública sobre la pandemia y las vacunas contra COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Miguel Bosé ha sido uno de los grandes detractores de la pandemia y de las vacunas contra COVID-19. Incluso, fue sancionado en sus redes sociales por mostrar esa postura opositora. Si bien, el cantante había permanecido en silencio al respecto durante algunos meses, con el surgimiento de la nueva variando Ómicron, regresa a compartir el disgusto al respecto. "Estoy del lado de la verdad. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos", advirtió Bosé al medio de televisión argentino A24. "Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre". De acuerdo con el también actor, su forma de pensar le ha traído consecuencias a nivel personal y laboral. "Me atacan día y noche. Me encierran, me secuestran en mi profesión. Me niegan mi profesión por dos años, que voy a recuperar", enfatizó. Aseguró que esta nueva oleada es solo un pretexto más de manipulación por parte de las autoridades. "La Ómicron es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave que hoy por hoy, en la mayoría de los países del mundo, hay mortalidad cero por su causa. Y más vale que nos empecemos a vacunar o no habrá muertes", argumentó. gettyimages-613007098.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es tan absurdo lo que están planteando. La narrativa se les acaba y se nota porque están forzando la mano. Esto se acaba. Pasarán, esto sí, a nuevas maldades, porque no nos van a dejar ahora tranquilitos", agregó. "Van a solapar otra nueva maldad que, probablemente, sea el cambio climático; con lo cual arrastrará hambrunas, carencia de alimentos, contaminaciones del agua, ineficiencias o carencias de energía. Alguna nueva maldad tienen que planear porque le han tomado gusto". El intérprete de "Amante bandido" asegura que la sociedad civil no seguirá siendo engañada. "Tenemos que saber que mientras estuvieron escondidos, su trabajo lo hicieron de forma brillante y poderosa, pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son, sus nombres y apellidos, dónde viven, y cuáles son las maldades y sus empresas, sabemos todo sobre ellos", concluyó. Mientras tanto, la serie biográfica de Miguel Bosé ya está en preproducción y según mencionó uno de sus productores, Toño Mauri, presentará la realidad del artista español quien ha tenido "una vida muy dura".

