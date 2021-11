Actor español Miguel Angel Muñoz, roto de dolor ante la muerte de un ser querido El intérprete de Capadocia expresó su profunda tristeza y compañeros de profesión, como Ximena Herrera, y los fans del actor, le acompañaron en su pesar. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Ángel Muñoz, el simpático actor español que divirtió a su audiencia durante la pandemia con unos encantadores videos junto a su Tata, a quien hizo viral a sus casi cien años, está de luto y con el corazón roto. El actor que interpretó a Héctor Bolaños en la tercera temporada de Capadocia en HBO Latino, realizó un documental fruto de su experiencia con su querida Tata junto a su querido amigo el escritor y guionista Javier Muñoz, quien acaba de fallecer. "Querido Javier: Te escribo estas líneas, roto de dolor porque me quedan muchas cosas por hacer contigo en esta vida", escribió el actor con el corazón en la mano en su red de Instagram. Después de recordar su última reunión entre amigos, hace apenas una semana, afirmó: "Entre lágrimas, nos quedamos con ese último recuerdo tuyo, riéndonos, disfrutando de la vida con buen producto de León traído por ti, vino rico y hablando de cine". Miguel Ángel Muñoz Credit: Gustavo Caballero/Getty Images for HBO También le agradeció a su difunto amigo por su trabajo: "Te debo el personaje más arriesgado que he interpretado en mi vida hasta la fecha, "El Moro" de ese crack que co-escribisteis los dos maestros. Si, maestros los dos, Jose Luis Garcí y tú. Porque como director y guionista para mí lo eras, pero también lo has sido en vida como persona", aseguró. "He aprendido mucho de ti. De la vida, del cine, y de cómo cuidar a los amigos. Y por supuesto, nunca olvidaré el día que te propuse que me ayudaras a poner en papel la historia que quería contar sobre mí y la Tata, y que acabó en el guión de "TATA", que corregíamos a altas horas de la madrugada durante la pandemia. Cuanto aprendí de ti y que generosidad la tuya cuando te expliqué que la vida había superado a nuestra ficción y sentí que iba a contar otra verdad en forma de documental". Tata Tata real, la influencer | Credit: IG/Miguel Ángel Muñoz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, a la luz de los hechos, reconoció que se emociona al ver su nombre junto al de su amigo en los créditos del guión: "Hoy la vida vuelve a superar a la ficción. Y como me ha dicho "el amo" al teléfono; tú te hubieras escrito un final mejor". Descanse en paz.

