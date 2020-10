“Di positivo a la prueba del coronavirus”: Migbelis Castellanos habla de contagio La modelo venezolana compartió un mensaje con sus seguidores sobre la importancia de utilizar la mascarilla. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos explicó que la razón por la que no estuvo presente en los estudios de Sal y pimienta es que dio positivo a COVID-19. Sobre cómo se siente con la enfermedad, la reina de Nuestra Belleza Latina dijo que si bien no ha tenido fiebres, sí ha sentido cansancio, dolores en el cuerpo, esporádicos dolores de cabeza y que recientemente perdió el olfato y el gusto. “Tengo que informarle a toda la audiencia de Sal y pimienta y a ustedes en el estudio que di positivo a la prueba del coronavirus y estoy cumpliendo cuarentena en mi casa. Gracias a Dios dentro de todo me he sentido bien estable”, expresó en una entrevista virtual desde su casa. Image zoom Instagram La presentadora de televisión de 25 años explicó a través de sus historias de Instagram que dio positivo hace una semana y que desde ese tiempo ha estado cumpliendo con la cuarentena. También exhortó a sus seguidores a utilizar las mascarillas para prevenir contagios. “Hoy justo me desperté y lo que más me sorprendió es que me preparé mi café e inmediatamente cuando se hizo me di cuenta de que había perdido el olfato y el gusto. He comido por inercia y porque sé que tengo que alimentarme, pero no huelo nada. Gracias a Dios las personas con las que estuve rodeas los días antes de saber que era positivo todos están negativos y se debe a una razón: la mascarilla”, manifestó. Ante la noticia, los conductores del espacio televisivo, Jomari Goyso, Lourdes Estephen, además de seguidores en las redes sociales, se han volcado en mensajes positivos a la venezolana, a la que desean su pronta recuperación. Image zoom “Lo mejor es que ha estado con síntomas leves. Un abrazo para ti y para toda la gente que está luchando con esta enfermedad: fuerza para ustedes”, comentó Estephen. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

