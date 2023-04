Migbelis Castellanos vive un momento de miedo con un desconocido, ¡todo quedó en video! La presentadora y exreina de belleza venezolana vivió una mala experiencia cuando estaba esperando en una línea para echar gasolina a su vehículo y un hombre se le acercó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos Credit: Photo by Mireya Acierto/Getty Images Migbelis Castellanos pasó un momento incómodo este lunes en la noche cuando un desconocido se le acercó para pellizarla cuando estaba detenida en su vehículo. La copresentadora del show Enamorándonos USA (Univision) estaba grabando un video para sus historias de Instagram en el que hablaba de la escasez de gasolina que afecta al sur de la Florida, cuando el hombre se acerca para decirle en inglés que es hermosa. "Dile a tu novio que él debería de pellizcarse a sí mismo así cada mañana cuando se despierte junto a ti para saber si es un sueño o no despertar a unos ojos tan bellos", le dice el desconocido mientras la pellizca en el brazo izquierdo. Castellanos se quedó con su teléfono activo en todo momento en caso de algo más pasara. "Yo sonriendo mucho, pero estaba grabando por si acaso pasaba algo raro. Un policía venía ya acercándose al carro para asegurarse que yo estuviera bien", escribió la modelo en sus redes. Al día siguiente, los seguidores estaban preocupados por su bienestar y le enviaron mensajes preguntándole qué había pasado con ella y porqué había dejado que él hombre la tocara. Castellanos explicó que todo pasó muy rápido y que su vehículo estaba apagado porque estaba esperando para llenar su tanque de gasolina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sostuvo que desde que lo vio acercase su primera reacción fue grabar para tener alguna prueba en caso de emergencia. "No pasó a mayores, luego me tocó echar gasolina, bajarme del carro y el tipo trató de acercarse otra vez, pero me entró una llamada y él se alejó. No era un homeless, era un tipo que estaba esperando para echar gasolina también", concluyó en el clip.

