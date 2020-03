¡Impresionante! La nueva Miss Colombia impacta por su gran parecido con Migbelis Castellanos ¡Podrían ser hermanas! El parecido entre las dos bellezas latinas es increíble, pero lo físico no es lo único que tienen en común. Descúbrelas aquí. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La nueva reina de belleza de Colombia, María Fernanda Aristizábal, ha dejado a los seguidores de la ex reina de belleza venezolana Migbelis Castellano con la boca abierta por el parecido físico entre las dos. Así se ve en las publicaciones compartidas en diferentes plataformas sociales que muestran que ambas no solo son parecidas físicamente, sino que comparten intereses y cualidades. Ambas nacieron en junio, María el 19 y Migbelis el 7; comparten el mismo signo zodiacal de Géminis; tienen la misma estatura de 5’9 pulgadas; están al principio de sus 20 años; son exitosas modelos latinas; y también son reinas de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nivel académico, las dos comparten su pasión por la comunicación. La colombiana estudia actualmente Comunicación Social, mientras que la venezolana se graduó de la misma carrera, además de Ciencias Políticas. María Fernanda, de 22 años, se coronó señorita Colombia el pasado noviembre y será la representante de su país en el concurso de Miss Universo el próximo 8 de diciembre. Migbelis, de 24 años y quien fue la representante de Venezuela en Miss Universo en 2014, será una de las celebridades que participarán en Poderosas Live 2020 este 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami. Y no dejes de anotarte para participar en Poderosas PRO!, un evento paralelo para profesionales en que se presentará contenido hecho a medida de las mujeres que buscan avanzar su carrera y avanzar en su campo profesional. Haz clic aquí para registrarte. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Impresionante! La nueva Miss Colombia impacta por su gran parecido con Migbelis Castellanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.