Migbelis Castellanos anuncia la pérdida de un ser querido: “Te amaremos por siempre” La modelo venezolana compartió un conmovedor mensaje de despedida. Varias celebridades como Francisca Lachapel, Viviana Gibelli y Karina Banda se unieron al dolor de ella y su familia ante la trágica noticia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos está de luto por la muerte de uno de sus abuelos, según anunció en redes la modelo Castellanos escribió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje en el que se despedía del papá de su madre, quien falleció la noche del lunes y del cual asegura heredó el color de sus ojos. “Este muñeco es mi abuelo materno. Anoche me dieron esa noticia que uno sabe que es parte de la vida, pero siempre te deja como un vacío en el pecho. Ya no estará físicamente con nosotros, pero vivirá en los recuerdos”, escribió junto a una foto con su abuelo. Agregó que la intención de compartir esa fotografía era para inmortalizar el momento y que “cada vez que me pregunten de dónde saque mis ojos verdes, pueda mostrarles esta foto de mi catire de ojos azules. Te amaremos por siempre”. La imagen cuenta con más de 36,000 ‘me gusta’ y cerca de 500 comentarios de sus seguidores, amigos y colegas solidarizándose con la presentadora de televisión en este momento de tristeza para ella y su familia. Tal es el caso de Francisca Lachapel, Karina Banda, Viviana Gibelli y Lourdes Stephen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estará presente en tu mirada siempre. Lo siento mucho, amiga”; “Te acompaño en tus sentimientos”; “Lo siento mucho”; “Que Dios les de consuelo” fueron algunos de los mensajes dejados por los amigos de la ganadora del certamen de Nuestra Belleza Latina en 2018. Image zoom Instagram / Migbelis Castellanos Cabe recordar que la venezolana de 25 años, antes de ganar NBL en el 2018, fue una de las finalistas de Miss Universo 2014. Desde que ganó la corona, Castellanos ha sido parte de distintos proyectos de Univision y UniMás como presentadora en alfombra rojas y del Mira quién baila.

