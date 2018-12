¿Cómo le ha cambiado la vida a Migbelis Castellano tras su triunfo en Nuestra Belleza Latina?

Tras anunciar que será la presentadora backstage de Mira Quién Baila (Univision), Migbelis Castellano hizo recuento de lo que ha sido esta primera semana como reina de Nuestra Belleza Latina, sus planes para Navidad y sus deseos para el 2019, ¿qué más puede desear? ¿un novio?

“Esta semana ha sido de mucho concealer, tapando mis ojeras. He trabajado mucho, pero más que todo he estado en reuniones sabiendo lo que me espera para el próximo año, dejando todo en claro con lo que va a pasar en Mira Quién Baila y en Año Nuevo voy a estar transmitiendo en vivo desde Disneyland, en Los Angeles, ¡feliz, feliz, de que los tengo, a modo Thalía!”, dijo entre risas a MezcalTV.

“Estoy segura que me va a marcar porque va a ser la primera vez que voy a tener la oportunidad de compartir atrás de las cámaras de Univision con todos ustedes, así como talento oficial del canal, así que me tienen full con todo y yo la verdad que no me quejo”.

¿Cómo ha cambiado tu vida?

“Mi vida está cambiando muchísimo, porque lo que primero me he dado cuenta es que no me da tiempo de responder todos los mensajes de mis amigos; mis amigos que están viendo esto, los sigo queriendo, discúlpenme, ya les voy a poder atender a cada uno”.

Planes para Navidad…

“En Navidad pienso compartir con mis amigos muy cercanos acá y tomármelo relajado, estar más tranquila, ver películas en internet, un plan muy relajado”.

Lo cierto es que cuando inició el año no pintaba bien; había terminado con su novio.

“Duramos varios años, pero la relación terminó a principios de este año, aprendí mucho de esa relación, estaba muy enamorada. Yo creo que esos primeros amores nunca se olvidan, pero una aprende que siempre lo mejor es lo que pasa, porque imagínate, un año que empezó tambaleándose terminó siendo el mejor año de mi vida”.

¿Y para el 2019?

“Un deseo para el año que viene: que no me cansen tanto los tacones que me va a tocar usar todo el año”.