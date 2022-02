Migbelis Castellano habla de su nuevo rol en Enamorándonos USA: "Lo deseaba mucho" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellano está feliz con su nuevo puesto en Enamorándonos USA (Unimas). "Lo deseaba mucho. He sido parte de Sal y pimienta y Nuestra belleza latina, pero [estar en] un show diario te cambio todo", dijo la modelo en entrevista con People VIP. Además de reportar tras bastidores, la venezolana también disfruta de compartir pantalla con Karina Banda y Rafael Araneda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN migbelis castellano enamorandonos usa Credit: Migbelis Castellano IG "Karina es un amor, ella es mi vecina de camerinos. Es una periodista a todo dar, demasiado talentosa y muy profesional", explicó Migbelis, quien quedó entre las 10 finalistas del Miss Universo 2014. "Con Rafa imagínate, es el maestro de la improvisación y de la buena energía. No importa lo que esté pasando con su vida, él se olvida del asunto personal [y] se enfoca de que hay una audiencia esperando y pone al lado lo de el para darle diversión a los demás". Migbelis también platicó de las sorpresas que Enamorándonos USA prepara para el Día de San Valentín, y sus planes para celebrar el día del amor y la amistad. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

