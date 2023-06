Mientras Tekashi 6ix9ine está de romance con Yailin, una ex le reclama ¿por qué? Sara Molina, la madre de la primogénita de Tekashi69, le lanza una indirecta al cantante previo al Día del Padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tekashi69 Credit: Johnny Nunez/Getty Images Tras el divorcio de Yailin con Anuel AA, la influencer ha dejado claro que ya olvidó a su ex; incluso, le dedicó el tema "Narcisista". Así, desde hace unas semanas, a esta famosa se le ha relacionado sentimentalmente con Tekashi 6ix9ine. Incluso, ambos estuvieron juntos en un video y, además, el intérprete de música urbana no ha dudado en darle costosos regalos que han hecho de conocimiento público. Lo que llama la atención es que mientras este famoso para estar muy feliz iniciando un nuevo romance, sigue sin tener una relación cercana con Saraiyah, la hija que tuvo con Sara Molina, con quien mantuvo un romance de varios años que terminó en conflicto y señalamientos de violencia en contra del famoso por parte de su ex. Ahora, la modelo parece aprovechar el próximo Día del Padre, para enviar un mensaje al representante de música urbana y la poca convivencia hacia la primogénita de ambos. "Se acerca el día del padre y un saludo a mis amigos por estar siempre al paso", escribió Molina en una historieta que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Hombres de verdad, padres de verdad". Tekashi69 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después puso otra publicación donde se ve un hombre con cara de incredulidad. "Cuando le digo que nunca perseguiría a un hombre y piensa que estoy bromeando", agregó. Tekashi69 La joven inició un romance con Daniel Hernández, nombre real del cantante mexico-estadounidense, cuando tenía 16 años. Tras la separación, la chica comenzó a sumar seguidores posando sexy; a la fecha, suma 448 mil en su cuenta de Instagram. Por su parte, Tekashi 6ix9ine continúa con su carrera musical y no duda en darle oportunidades al amor tal como lo ha dejado claro tras mostrarse junto a Yailin.

