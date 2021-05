Romeo Santos pierde a un familiar tras sufrir coronavirus: "Lo amo y lo extrañaré todos los días" Muy afectado, el cantante utilizó sus redes sociales par compartir esta dolorosa pérdida en el seno familiar. Que En Paz Descanse. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus sigue arrebatando vidas. En esta ocasión ha sido Romeo Santos quien se ha visto directamente afectado por esta pandemia mundial. A través de sus redes sociales, el cantante hacía pública la triste noticia de la muerte de uno de sus familiares más queridos, su tío Eduardo, quien ingresó en el hospital hace dos semanas por una dolencia en el pecho. El susto terminó siendo la COVID-19. "Con un nudo en la garganta, asombrado y con dificultades de aceptar esta realidad, comparto con ustedes que el miércoles por la noche se fue el tío", lee una parte del comunicado. Poco dado a exponer sus asuntos privados y mucho menos familiares, confiesa que lo hizo por el amor que muchos de sus fans de toda la vida le tenían a su tío, compañero de aventuras y cómplice de sus éxitos en su carrera musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romeo quiso dejar claro que se fue en paz y sin sufrimiento. "Fue un hombre lleno de fe, creyente en Dios. Por eso sé que ahora se encuentra en un mejor lugar", aseguró en su sentido escrito. Con mucho dolor pero con la esperanza de reencontrarse algún día con él, así fue como le despidió. "Lo amo y lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos nuevamente". QEPD.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Romeo Santos pierde a un familiar tras sufrir coronavirus: "Lo amo y lo extrañaré todos los días"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.