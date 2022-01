Adivina qué miembro de la realeza se disfrazó para engañar a los fotógrafos mientras esquiaba en Suiza Las gafas y el bigote falso no engañaron a los fotógrafos por mucho tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Charles Joke Mask Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Durante unas vacaciones de esquí en enero de 1980 en Klosters, Suiza (un refugio de invierno favorito para muchos miembros de la familia real), un royal supereconocible trató de engañar a los fotógrafos de la prensa luciendo anteojos deportivos, una nariz gigante y un bigote falso junto con su ropa de invierno. ¿Adivinaste que era el príncipe Carlos? ¡Pues adivinaste correctamente! El disfraz del heredero al trono no ocultó su identidad por mucho tiempo, y los fotógrafos se dieron cuenta y tomaron fotografías de él con el atuendo. Más tarde, los fotógrafos devolvieron el chiste luciendo sus propias narices postizas y sombreros rojos. Pareciendo apreciar el esfuerzo, el príncipe Carlos posó para una foto con Steve Wood del Daily Express, James Whitaker de The Sun, Ken Lennox del Daily Star y Arthur Edwards de The Sun. Charles Press Klosters Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images No es raro que la realeza se disfrace o use seudónimos para proteger su privacidad. El gerente de una sala de cine le dijo una vez al Daily Mail que el príncipe William y Kate Middleton asistieron de incógnito a una proyección de Toy Story 3 vistiendo "disfraces y pelucas. Si mal no recuerdo, la del príncipe William era morada". Aunque, según los informes, sus disfraces eran para un evento de caridad, también ocultaron sus identidades mientras vivían en Anglesey "llevando gorras de béisbol y gafas de sol" y "conduciendo en una furgoneta Ford Transit blanca bien maltratada", según un habitante local. Según los informes, el príncipe Harry tenía cuentas de redes sociales con el nombre de Spike Wells, y hasta el príncipe George ha dado un nombre falso alguna vez. George, que ahora tiene 8 años, estaba visitando a su abuela Carole Middleton con su hermana, la princesa Charlotte, cuando se encontraron con una mujer paseando a su perro, informó The Sun. La mujer le dijo al periódico británico que le pidieron que no tomara ninguna foto de los niños, pero pudo entablar una conversación con George mientras el joven príncipe acariciaba a su perro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le pregunté a George cuál era su nombre, aunque obviamente lo sabía", dijo. "Para mi asombro, dijo: 'Me llamo Archie' con una gran sonrisa en su rostro".

