Mick Jagger se casa con su novia 43 años menor Todo parece indicar que Mick Jagger llegará al altar en breve con su novia Melanie Hamrick, con quien ya tiene un hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mick Jagger Credit: Nils Petter Nilsson/Getty Images Desde hace nueve años, Mick Jagger mantiene una relación sentimental con Melanie Hamrick, quien es 43 años menor que el vocalista de la banda The Rolling Stones. Ahora, se asegura que la bailarina y el cantante están preparando su próxima boda; la cual, sería la primera para ella y la tercera para el famoso de 79 años. De hecho, se asegura que el compromiso ya es formal y fue Hamrick quien lo dio a conocer a sus amigos. "Melanie estaba en el American Ballet Theatre y le estaba diciendo a sus amigos que estaba comprometida con Mick", declaró una persona cercana a la futura esposa al medio británico The Mirror. "Dejó muy claro que su anillo es de compromiso y que ahora es su prometida. Su familia también entiende perfectamente que estén prometidos y están encantados". El compromiso parece tener varios meses, debido a que la mencionada joya la portaba la también escritora, en el mes de noviembre, cuando presentó su primera novela First Position. En aquel momento, aseguró que solo era un regalo sin mayor connotación. "Me ha dado Mick el anillo? Sí, somos dos adolescentes que se regalan cosas. En mi mente, aunque tal vez es algo inmaduro, este anillo simboliza una promesa", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Satisfation" contrajo nupcias por primera vez en 1971 con Bianca Jagger; de este matrimonio nació Jade; la pareja se separó en 1978. Posteriormente, en 1991, llegó al altar por segunda ocasión con la modelo Jerry Hall, con quien concibió a Elizabeth Scartlee, James Leroy, Georgia May y Gabriel Luke. El artista también mantuvo dos conocidos noviazgos uno con Marsha Hunt y procrearon a Karis, y otro con Luciana Morad, cuyo fruto de su amor fue Lucas. Con Melanie Hamrick tiene un hijo llamado Devereaux. Ambos se conocieron en 2014 y dos años después y hicieron pública su relación. Habrá que esperar para saber cuándo será la boda de Mick Jagger.

