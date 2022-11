Michelle Vieth sufre importante enfermedad: "Tuve sangrado por seis meses" Un problema salud ha aquejado a Michelle Vieth en los últimos meses y ahora revela todo al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, a Michelle Vieth le fue detectada una enfermedad que afecta directamente el aparato reproductor y lleva por nombre adenomiosis. Ahora, la actriz habla de las complicaciones que ha tenido a raíz de este padecimiento. "Ya [estoy] mejor, tuve un sangrado por seis meses continuo", reveló Vieth los medios de comunicación. "Estoy ahorita en tratamiento, y de hecho mañana me voy a hacer unos análisis para ver si el tratamiento funcionó o si voy a tener que hacerme la operación. Todavía no está nada en concreto, pero ya la anemia está un poquito más controlada". La actriz reveló que luego de que se pruebe la efectividad de este tratamiento, los médicos determinarán qué pasará. Si el procedimiento no funciona como se ha planeado, es probable que se someta a una cirugía para que le quiten la matriz, según explicó. "Me van a anunciar si el tratamiento funciona o me van a tener que operar y ya les anunciaré a ustedes cuál es la etapa que sigue", mencionó. "Según tengo entendido, no te lo corroboro al 100 por ciento, me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado". Michelle Vieth Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Vieth continuará con las indicaciones médicas, al tiempo que cuida de sus hijos y cumple con sus compromisos profesionales. Aprovechó la ocasión para felicitar a su amiga Angélica Vale tras haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. "¡Qué gran orgullo! Porque es cien por ciento mexicana. Y es amiga, rival y soñadora. Siempre hay esa identidad, ese cariño y ese apoyo", concluyó.

