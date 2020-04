Michelle Vieth revela su secreto para mantener la cordura en tiempos de coronavirus La actriz compartió con sus seguidores el mejor consejo para estar en paz en estos tiempos de incertidumbre por la pandemia. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Michelle Vieth dio a conocer su faceta más espiritual al asegurar que un nueva rutina le ha ayudado a mantenerse centrada y en paz en estos tiempos de aislamiento por la pandemia del coronavirus. Para ella, uno de los secretos consiste en mencionar cada día al levantarse las cosas por las cuales se está agradecido. Acto seguido, recomienda repetir ‘gracias’ tres veces. Todo eso durante 28 días consecutivos. “Soy verdaderamente afortunada por mis hijos, mi familia, amigos y personas que amo. Gracias por nuestra salud y sistema inmune fortalecido ante esta pandemia”, fue uno de las reflexiones que compartió en su cuenta de Instagram. Tras años alejada de las telenovelas, en las que brilló dando vida a a protagonistas como la de Mi pequeña traviesa, la actriz de origen estadounidense ha dado un giro a su estilo de vida y ahora practica ejercicios de respiración y meditación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya con cuatro décadas de vida, Vieth parece no cumplir años. La también conductora de televisión tiene tremenda disciplina y no para de entrenar. Continuamente comparte con sus seguidores sus intensas rutinas de ejercicios, que le ayudan a mantener su tonificada figura y envidiable abdomen de acero. La actriz es una de las celebridades que han aprovechado los tiempos de cuarentena para causar sensación en las redes sociales y publicar sexys fotos en traje de baño mientras tomaba el sol en casa.

Close Share options

Close View image Michelle Vieth revela su secreto para mantener la cordura en tiempos de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.