Michelle Vieth contesta a las criticas a su estilo de baile en Las estrellas bailan en Hoy “Dicen que no sabes bailar, que no te mueves”, le comentaron a la presentadora y actriz mexicana en las redes de su participación en la competencia de baile. ¡Mira lo que respondió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Vieth no se quedó callada ante quienes critican su manera de bailar en el concurso Las estrellas bailan en Hoy del show matutino de Televisa. La actriz, que lleva aproximadamente 7 años alejada de le televisión tras exitosos protagónicos en telenovelas como Mi pequeña traviesa y Soñadoras, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que respondió a un comentario de una seguidora. "Las personas que dicen que no sabes bailar y cosas así no saben el esfuerzo que uno pone para eso, yo fui una chica que me discriminaron por no saber bailar y muchas veces lloré y me sentía rechazada, pero, ¿sabes algo? Lo importante es que tú te sientas bien", le escribió una usuaria. Ante este comentario, Vieth no se quedó callada. "Gracias por compartirme tu historia. Influenciarte de manera positiva me da la tranquilidad de que todo ha valido y seguirá valiendo la pena". Mensaje de Michelle Vieth Credit: Instagram / Michelle Vieth En su más reciente participación en el programa, Vieth y su pareja de baile Emir Pavón presentaron una coreografía de la canción "Una lady como tú" versión remix de Manuel Turizo. Tras su actuación recibieron duras críticas de parte de los jurados, en especial de Lola Cortés. "Descuadrada, Emir no, todo el tiempo Michelle viéndolo como persiguiéndolo, pidiéndole que te dijera qué paso sigue, qué sigue. Hubo un momento en el que la coreografía se repite para llegar al final y hasta ahí estabas perdida", dijo Cortésm quien agregó que si bien se sintiera mal o estuviera enferma, el público no tiene por qué enterarse. Vieth, quien hizo oídos sordos de las fuertes críticas, no perdió el ánimo: "Estoy con toda la actitud", aseguró al final de su participación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que la actriz mexicana de 41 años se ausentó del programa por unos días debido a problemas de salud y su compañero tuvo que bailar con una suplente.

