Michelle Vieth niega romance con futbolista y pareja de baile: "No vamos a caer en chismes" Tras los rumores de que mantiene un romance con su compañero de baile en un concurso, Michelle Vieth es enfática y habla de su situación sentimental. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gracias al reality Las estrellas bailan en hoy, Michelle Vieth regresó a Televisa como concursante. Su pareja en la competencia es Silverio Rocchi; gracias a química y buena relación que han mostrado desde el inicio de la competencia, se les está atribuyendo un romance. Ante ello, la actriz aclaró la relación que mantiene con el exfutbolista. "Creo que ustedes me conocen, conocen mi trayectoria y no vamos a caer en chismes. Vengo a hacer mi trabajo, a mí se me contrató y eso lo estamos haciendo", advirtió Vieth a los medios de comunicación. "Estamos trabajando. Ahorita estamos ensayando, vamos, comemos y nos regresamos. No hay más porque bailamos mañana". Aclaró que no descarta volver a enamorarse, pero, de momento, no hay nadie en puerta y sus esfuerzos están enfocados en trabajar. Además, aprovechó para revelar que ha sucedido con el documental sobre su vida que anunció realizaría hace un tiempo, la intérprete de Daniela de la Vega Quijano en la telenovela La otra cara del alma, dio a conocer las razones de porqué no ha visto la luz ese trabajo cinematográfico. michelle-vieth.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está en stand by. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y va a salir cuando tenga que salir", mencionó. "No hemos sacado el documental aún, creo que todo tiene su tiempo". De momento, Michelle Vieth continúa su participación en el mencionado concurso de baile; aunque dejó entrever que pronto podrá estar de regreso en la televisión de la mano del productor Nicandro Díaz, aunque no quiso dar mayores detalles.

