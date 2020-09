Michelle Vieth sufre la dolorosa pérdida de un ser muy querido Con una fotografía en blanco y negro y unas sentidas palabras, la actriz y presentadora de televisión anunció la triste noticia a través de las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Michelle Vieth está de luto por el fallecimiento de su padre, Dennis Vieth, del que la artista se despidió en un sentido mensaje en las redes. “Papi. Dennis Vieth, 1962-2020. En su memoria”, escribió en inglés la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa en Instagram junto a la imagen en blanco y negro, en la que posa muy sonriente junto a su padre, que tenía 58 años y era estadounidense, según el diario mexicano Tribuna. Además de compartir esta fotografía, la también presentadora de 40 años rindió homenaje a su progenitor con fotos de su niñez y de momentos familiares más recientes de su progenitor con amigos y con sus nietos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos de la artist como El cantante Juanjo Herrera y la modelo y actriz Raquel Bigorra se unieron a los numerosos mensajes de condolencia de los fans. Vieth les respondió con un emoji de corazón y de las manos unidas en oración. Image zoom Vieth había compartido el pasado Día de los Padres una tierna foto de su niñez en la playa con su progenitor. "Feliz Día del Padre, papi", escribió en inglés al pie de la tierna imagen.

