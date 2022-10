¡Este es el lujoso regalo de $50 mil que Michelle Vieth le hizo a su hija por sus 15 años! La actriz mexicana tiró la casa por la ventana con este presente para su hija Michelle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Michelle Vieth vivió uno de los momentos de mayor emoción como madre. Su hija Michelle era protagonista de un auténtico cuento de hadas en su espectacular fiesta de quinceañera. La actriz compartió imágenes del día en sus redes en las que presumió con orgullo de lo bella que se veía su ya no tan pequeña. "Como un cuento de hadas, gracias a todos por todo, gracias", escribió la hija de Vieth al término de la celebración a través de las redes sociales. Además de todo el cariño recibido, la joven también fue la destinataria de un regalo por parte de su mamá que le hizo especial ilusión. Un lujoso presente que supera los 50 mil dólares y que formará parte de una etapa muy importante en su vida. Michelle Vieth Michelle Vieth | Credit: Mezcalent La feliz mamá hizo entrega a su princesa de un instrumento muy le será muy útil en su futuro cercano. Nada menos que una camioneta Blazer, modelo 2023 de la marca Chevrolet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven ya la ha estrenado, lo hizo el mismo día de la celebración, pues fue el medio de transporte que le llevó a su fiesta en Acapulco. Como era de esperar, al conocerse la noticia en redes, muchos aplaudieron el bonito detalle, mientras que otros todavía la consideran demasiado joven. Sea como fuere, Michelle hija se mostró encantada con este regalo que le llevará de aventuras por todos esos lugares que decida explorar. La joven deslumbró en su día con un modelo del aclamado diseñador Mitzy color rosa que nada tiene que envidiar al de cualquier princesa de Disney. "Gracias Mitzy por bordar tan finamente con ese don que Dios te dio, con todo tu amor y todo tu talento este sueño de vestido, convirtiéndola en una princesa. Ayudándome a cumplirle con ese corazón tan grande y generoso su sueño a mi señorita", le agradeció la actriz de telenovelas. ¡Un día de ensueño y un regalo a la altura!

